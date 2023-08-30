«История фантастической любви»: актриса Миронова о Панфилове и Чуриковой Актриса Миронова назвала любовь Панфилова к Чуриковой «кристально чистой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения Глеба Панфилова и Инны Чуриковой — это настоящая история фантастической любви, заявила NEWS.ru актриса Мария Миронова на похоронах режиссера, сценариста и народного артиста РСФСР. По ее словам, эта пара всегда являлась для нее главным примером кристально чистой совместной жизни. Смерть режиссера она назвала огромной потерей, а его самого — примером семьянина и настоящего мужчины.

Таких историй фантастической любви очень мало. Больше нет таких близких мне по духу людей, такой пары в современном искусстве, такого примера света, порядочности и чистоты, уникального человеческого свечения. <...> Это абсолютная пара кристальной чистоты и красоты, — рассказала Миронова.

Актриса также обратилась к сыну Панфилова Ивану, потерявшему отца и мать с разницей в семь месяцев. Она подчеркнула, что она готова поддержать его и всегда будет рядом.

Глеб Панфилов скончался в минувшую субботу, 26 августа, в возрасте 89 лет. Он был широко известен зрителям по фильмам «Начало» (1970), «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Без вины виноватые» (2008), а также «Иван Денисович» (2021). В 1986 году дебютировал в качестве театрального режиссера постановкой «Гамлета». Был награжден премиями «Серебряный лев святого Марка» XXXII МКФ в Венеции и золотым призом ММКФ.