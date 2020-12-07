Историк Соколов планировал, куда выбросить останки, ещё до убийства Ещенко

https://static.news.ru/photo/ba5c9bfe-38ab-11eb-8283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр ДемьянчукТАСС

Адвокат родственников убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева заявила, что обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов просматривал на карте места, куда можно спрятать останки.

По её словам, убийство произошло в период 02:36 по 03:00 мск. В 01:49, когда Ещенко ещё была жива и разговаривала с братом, историк открыл Google Карты, где просматривал набережные реки Мойки и реки Пряжки.

То есть он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того, как совершил убийство, — цитирует защитника РИА Новости.

Адвокат подчеркнула, что у Соколова был умысел совершить убийство. Сам обвиняемый рассказал, что просматривал карты, чтобы успокоиться. Он подчеркнул, что после разговора с братом у девушки началась «вторая бешеная истерика».

Ранее Соколов заявил, что причиной трагедии стала ревность Анастасии к его детям. Мужчина подчеркнул, что взял обрез, чтобы напугать свою сожительницу, изначально он хотел выстрелить в стену, но девушка побежала, и Соколов, «видимо, попал в неё». Историк утверждает, что не помнит, что было дальше. В течение двух часов он выпивал с друзьями, находясь в состоянии «безумия», и только на берегу реки Мойки понял, что «сделал что-то ужасное».

Как писал NEWS.ru, историк признался, что целовался на первом свидании с Ещенко, а во время четвёртой встречи пара уже занималась сексом. На суде Соколов подчёркивал, что восхищался красотой и интеллектом Анастасии. Он называл возлюбленную Изабель, а она называла его сиром и клялась в вечной любви.

В ночь на 9 ноября 2019 года Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В автомобиле скорой помощи полицейские решили проверить рюкзак мужчины и обнаружили отрубленные женские руки. По версии следствия, после ссоры историк убил свою сожительницу, а затем расчленил тело. В его квартире была обнаружена голова девушки.