Историк не исключил, что США и КНР «пойдут на таран» друг против друга Военный историк Норин заявил, что вряд ли КНР и США «доведут до греха» ситуацию с Тайванем

Фото: Matthew Plew/U.S. Air Force

Вероятный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань угрожает началом крупномасштабного вооруженного конфликта КНР и США, так как Белый дом не позволит Пекину «забрать» остров. В случае успеха Китая Вашингтон, по крайней мере в медийном пространстве, лишится статуса мирового гегемона, рассказал NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Тем не менее эксперт подчеркнул, что обе стороны сделали достаточно много резких заявлений, что не позволяет им просто так «отыграть назад».

И Китай, и США собственной риторикой приближают ситуацию, когда обеим сторонам придется идти на таран и надеяться, что кто-то свернет. Это очень опасно, может начаться крупномасштабный вооруженный конфликт, когда КНР силой попытается вернуть Тайвань, а США попытаются этому помешать. Не помешать Вашингтон не может, это очень серьезный вызов для него, если КНР заберет Тайвань, то США лишатся статуса гегемона, по крайней мере в публичном поле, медийном пространстве, — добавил собеседник.

Он отметил, что КНР и США все-таки не станут доводить «дело до греха», а Пелоси просто посетит любую другую страну Юго-Восточной Азии и не сделает «резких движений», так как визит на Тайвань официально не обсуждался. Норин считает, что Вашингтон и Пекин «найдут точки соприкосновения, удовлетворяющие взаимные интересы».

Накануне возможного визита Пелоси на Тайвань Минобороны США начало переправлять на остров крупную военную технику. В частности, речь идет о авианосцах и подлодках. Таким образом Пентагон планирует создать буферную зону для самолета спикера.

Пелоси может прилететь в Тайбэй вечером 2 августа. В настоящий момент она находится в Сингапуре.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в случае поездки Пелоси на Тайвань Пекин расценит это как грубое вмешательство во внутренние дела страны и умышленное нарушение принципа «одного Китая». Лицзянь подчеркнул, что визит представителя США нанесет серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.