Исследование показало, в каких районах Москвы чаще нарушается изоляция

https://static.news.ru/photo/1691995e-9917-11ea-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще других в столице режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса нарушают горожане, живущие в пределах Третьего транспортного кольца. Об этом 18 мая сообщили специалисты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Эти районы показатели самые низкие показатели по индексу самоизоляции. На территории Хамовников, Арбата, Бутырского, Марьиной Рощи, Мещанского и других районов Москвы за последнее время резко понизилось количество людей, соблюдающих режим.

Полученные за неделю до введения ограничений и после введения изоляции сведения могут быть объяснены более высоким достатком жителей в центре и возможностью уехать за город на время режима самоизоляции, а также наличием большого количества маленьких скверов, — приводит сообщение экспертов «Интерфакс».

Сколько на данный момент выписано штрафов в Москве за нарушение режима, доподлинно неизвестно. Однако по состоянию на 8 мая столичные власти заявлялио 35 тысячах административных протоколов.