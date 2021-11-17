36% россиян сменили работу или профессию в этом году

Около 36% россиян удалось в текущем году сменить место работы на новое, 12% жителей страны освоили новую профессию, сообщает ТАСС с ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Основной причиной смены работы в подавляющем числе случаев респонденты (76%) называли низкую зарплату.

36% респондентов рассказали, что с начала 2021 года им удалось найти новую работу. Еще 12% опрошенных отметили смену профессии, 39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен, — говорится в тексте.

45% опрошенных вынуждены было искать другое место в связи с конфликтами с руководством или коллегами. Ещё 33% россиян не подошёл график работы.

Для 27% респондентов ключевым фактором стало отсутствие возможностей карьерного роста, 22% перешли на другую должность по причине потери интереса к ранее выполняемым обязанностям. Ещё для 13% опрошенных смена работы стала вынужденной мерой из-за отсутствия возможностей для получения образования.

Социологический опрос был проведён в ноябре 2021 года на территории всех федеральных округов РФ. В нём приняли участие более шести тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Ранее более половины жителей России высказались за сокращение восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой. Такой режим работы поддержали 56% населения страны.