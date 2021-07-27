Испытатели «ЭпиВакКороны» рассказали о случаях смерти после вакцинации

Если вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, то все привитые ею находятся в смертельной опасности. Об этом NEWS.ru заявил член инициативной группы участников клинических испытаний препарата Андрей Криницкий.

Погибнуть могут от двух до пяти процентов привитых этой вакциной. Такие случаи уже были, к сожалению. Это нам точно известно, так как подтверждено документами и Роспотребнадзором. Нам известны примерно полтора десятка смертельных случаев, — рассказал Криницкий.

Член инициативной группы добавил, что документально подтвердить смерть после прививки сложно, так как родственники погибших часто неохотно делятся информацией.

Документально мы подтвердили больше случаев тяжёлого протекания болезни, чем смертей, — отметил Криницкий.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и к создателям препарата центру «Вектор». Авторы письма просят провести независимую проверку вакцины и опубликовать результаты III фазы испытаний.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 13 октября 2020 года. Препарат уже применяется для массовой вакцинации населения.