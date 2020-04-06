Инвалидам раздадут телефоны с навигацией и видеосвязью

Российским инвалидам будут выдавать смартфоны с функциями видеосвязи и навигации. Необходимые для этого изменения внесены решением правительства в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
Конкретный тип «телефонного устройства» в документе не оговорен. Таким образом, решения будут приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.
Согласно предыдущей версии перечня, инвалиды имели право получить телефоны только «с текстовым выходом»,
Ранее Министерство труда предложило из-за ситуации с распространением коронавируса устанавливать инвалидность без присутствия гражданина — дистанционно. Как писал NEWS.ru, новый порядок предполагается до 1 октября 2020 года как для тех, кто обращается в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.
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