Инвалидам раздадут телефоны с навигацией и видеосвязью

https://static.news.ru/photo/f150f9d4-77f9-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским инвалидам будут выдавать смартфоны с функциями видеосвязи и навигации. Необходимые для этого изменения внесены решением правительства в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

Конкретный тип «телефонного устройства» в документе не оговорен. Таким образом, решения будут приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.

Согласно предыдущей версии перечня, инвалиды имели право получить телефоны только «с текстовым выходом», сообщает RNS.

Ранее Министерство труда предложило из-за ситуации с распространением коронавируса устанавливать инвалидность без присутствия гражданина — дистанционно. Как писал NEWS.ru, новый порядок предполагается до 1 октября 2020 года как для тех, кто обращается в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.