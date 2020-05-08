Инфекционист спрогнозировал возможный пик коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/03c48f58-6d65-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Сценарий без взрывного пика вполне возможен. Прирост заболевания за последние пять дней по большей части связан с количеством тестируемых. Это подтверждается тем, что количество госпитализированных не растёт, — цитирует его РБК.

Он отметил что ежедневный прирост больных связан с выявлением бессимптомных носителей и больных в лёгкой форме.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что взрывного сценария позволили избежать своевременные карантинные меры.

В первую неделю с момента объявления карантина была некая стабилизация. Эта неделя сыграла останавливающую роль, — заявил он.

Согласно его прогнозам, число выздоровевших начнёт превалировать над числом заражённых уже в конце мая — начале июня.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что инфекция COVID-19 может попасть в организм через волосы, о чём часто забывают люди. По его словам, на волосах коронавирус может держаться до трёх дней, писал NEWS.ru.