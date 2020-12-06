Инфекционист Малышев оценил слова Мясникова о разнице вакцин от COVID-19

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Существующие вакцины от коронавируса пока нельзя рассматривать, как приоритетные для больных какой-то конкретной возрастной категории, сообщил главный инфекционист Москвы Николай Малышев, комментируя заявление врача и телеведущего Александра Мясникова.

По его словам, все разработанные вакцины действительно разные.

Но я бы так категорично не стал говорить, что это будет только для молодёжи, а эта будет для тех или других, — подчеркнул он.

Малышев также отметил, что на данный момент можно обсуждать только препарат «Спутник V», так как он единственный зарегистрированный в России. Остальные вакцины пока ещё не до конца исследованы.

Мнение инфекциониста поддержал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, заявивший, что для проведения таких сравнений необходимо иметь документы о свойствах и испытаниях вакцин, которые пока недоступны.

Поэтому сравнивать можно только наши представления о них. А наши представления — это нечто эфемерное, субъективное и бесполезное, — цитирует Нетесова URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников сравнил существующие вакцины от коронавируса. По его словам, принципы вакцинации от коронавируса были разработаны ещё в 2002 году, когда возникла вспышка SARS-1, однако в тот раз вакцина не понадобилась, поскольку вирус исчез из популяции человека.