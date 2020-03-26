https://static.news.ru/photo/908a1822-6ec3-11ea-87bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Awad/Xinhua/Global Look Press

Полиция Иерусалима совместно с церковным руководством приняла решение о закрытии храма Воскресения Христова (известен как храм Гроба Господня). Причиной стало распространение коронавируса.

Таким образом было исполнено требование властей Израиля, передаёт радио Kan.

В мире число заразившихся COVID-19 превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.