«Хотелось бы разъяснений»: Жорин о блокировке Instagram в России

Новость о просьбе Генпрокуратуры РФ признать компанию META экстремистской организацией и ограничить доступ к Instagram и Whats App взбудоражила юридическое сообщество, рассказал NEWS.ru звёздный адвокат Сергей Жорин. По его словам, если META действительно признают экстремистской организацией, то в этом случае все её продукты также являются экстремистскими, а их использование и участие в создании этих продуктов в теории может интерпретироваться как участие в экстремистском сообществе.

Поэтому действительно это тревожная ситуация и наряду с этим обращением Генпрокуратуры хотелось бы, чтобы они дали официальное разъяснение, как они видят пользователей Instagram в таком случае. К слову, много официальных лиц там находится. Тот же Сергей Собянин, он буквально 11-12 минут назад написал, что перестаёт публиковать там посты, но тем не менее не удаляет аккаунт. Поэтому всё-таки хотелось бы разъяснений, в противном случае если этих разъяснений не будет, то мы опасаемся, что силовики могут это трактовать на свой лад, что, действительно, все кто создают продукты внутри так называемого экстремистского сообщества являются его участниками, — сказал Жорин.

Он добавил, что у самой Генпрокуратуры РФ есть верифицированный аккаунт в Instagram, который на данный момент пока не удалён.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении компании снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).