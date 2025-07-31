Холодный черешневый суп — десерт, который взорвет ваше лето вкусом

Холодный черешневый суп — идеальное освежающее блюдо для жарких дней. Насыщенный ягодный вкус с легкой ноткой корицы и мягкая текстура делают его отличным выбором для летнего обеда или десерта. Подавайте суп со взбитыми сливками или маскарпоне — и наслаждайтесь изысканным вкусом в каждом глотке.
Ингредиенты
- Черешня — 1 кг (без косточек)
- Сахар — 1 стакан
- Корица — 2 палочки
- Кукурузный крахмал — 1 чайная ложка
- Вода — 1 литр
- Для подачи: взбитые сливки или маскарпоне
- По желанию: рюмка вишневой настойки
Пошаговый рецепт
- Удалите косточки из черешни и смешайте ягоды с сахаром в сотейнике. Оставьте на два часа, чтобы ягоды дали сок.
- Залейте ягоды холодной водой, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Варите 10 минут на слабом огне под крышкой.
- Шумовкой выловите треть ягод, уберите корицу. Остальную массу измельчите блендером до однородности. Верните на плиту, доведите до кипения, добавьте растворенный в воде крахмал и варите, помешивая, одну минуту до загустения.
- Верните в суп целые ягоды, добавьте при желании вишневую настойку. Охладите суп и подавайте со взбитыми сливками или маскарпоне.
Этот черешневый суп — настоящий хит летнего меню. Легкий, ароматный и невероятно вкусный, он понравится и взрослым, и детям.
Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!