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31 июля 2025 в 14:02

Холодный черешневый суп — десерт, который взорвет ваше лето вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Холодный черешневый суп — идеальное освежающее блюдо для жарких дней. Насыщенный ягодный вкус с легкой ноткой корицы и мягкая текстура делают его отличным выбором для летнего обеда или десерта. Подавайте суп со взбитыми сливками или маскарпоне — и наслаждайтесь изысканным вкусом в каждом глотке.

Ингредиенты

  • Черешня — 1 кг (без косточек)
  • Сахар — 1 стакан
  • Корица — 2 палочки
  • Кукурузный крахмал — 1 чайная ложка
  • Вода — 1 литр
  • Для подачи: взбитые сливки или маскарпоне
  • По желанию: рюмка вишневой настойки

Пошаговый рецепт

  1. Удалите косточки из черешни и смешайте ягоды с сахаром в сотейнике. Оставьте на два часа, чтобы ягоды дали сок.
  2. Залейте ягоды холодной водой, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Варите 10 минут на слабом огне под крышкой.
  3. Шумовкой выловите треть ягод, уберите корицу. Остальную массу измельчите блендером до однородности. Верните на плиту, доведите до кипения, добавьте растворенный в воде крахмал и варите, помешивая, одну минуту до загустения.
  4. Верните в суп целые ягоды, добавьте при желании вишневую настойку. Охладите суп и подавайте со взбитыми сливками или маскарпоне.

Этот черешневый суп — настоящий хит летнего меню. Легкий, ароматный и невероятно вкусный, он понравится и взрослым, и детям.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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