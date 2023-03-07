Хирург назвала побочные эффекты пластики носа Хирург Блинова: побочными эффектами пластики носа являются отек и временное ухудшение обоняния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реабилитация после ринопластики — операции по изменению формы носа — обычно проходит безболезненно, рассказала NEWS.ru челюстно-лицевой хирург Виктория Блинова. Медик добавила, что одним из побочных эффектов вмешательства является увеличивающийся через три-четыре дня отек.

Реабилитационный период после ринопластики проходит безболезненно. Из неприятных ощущений — увеличивающийся отек на третьи-четвертые сутки. При установке специальных дышащих сплинтов пациент дышит, отмечается легкая заложенность, проходящая через 10 дней после удаления гипса и сплинтов. При помощи риносептопластики также возможно не только изменить форму носа, но и исправить нарушенное дыхание, — подчеркнула эксперт.

Врач отметила, что подготовка к операции не требует особенных предварительных процедур: необходимо сдать утвержденный клиникой список анализов, чтобы исключить все противопоказания.

Операция проводится под общим наркозом, это исключает болезненные ощущения и нервные потрясения пациента. Она длится два-три часа. Пациент, как правило, после операции ночует в клинике под наблюдением персонала. А на следующий день после перевязки и данных лечащим врачом рекомендаций, отправляется домой на реабилитацию. Через две недели синяки и отеки спадут, и пациент может потихоньку возвращаться к привычному образу жизни, ходить на работу или учебу, — рассказала Блинова.

Хирург добавила, что в течение месяца после процедуры наблюдается снижение обоняния из-за отека слизистой, но позже чувствительность восстанавливается.

Терапевт-кардиолог Ирина Ескова ранее предупредила об опасности так называемых капельниц красоты. Она пояснила, что такие процедуры могут повлечь нарушение сердечных ритмов и появление отеков. Специалист также напомнила о возможной аллергической реакции на компоненты.