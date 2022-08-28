RahDit: причастная к убийству Дугиной Вовк была «спящим» агентом Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прощание с Дарьей Дугиной

Российский хакер из группы RahDit рассказал, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк была «спящим» агентом украинских спецслужб. Она маскировалась в Мариуполе под местного жителя, пишут «Известия».

Спецслужбы специально могли оставить Вовк в городе при отходе боевиков, чтобы в нужный момент «активировать» ее для решения боевой задачи. Это заблаговременная вербовка для дальнейшего убийства россиян.

Когда ее могли завербовать для проведения мероприятий такого рода на территории России? Сложный вопрос, но думаем, что давно. Ее специально оставили на территории Мариуполя при отходе войск. Как говорят в кино, чтобы быть «спящей», а потом ее просто активировали под конкретную задачу, — пояснил хакер.

Собеседник издания напомнил, что украинские власти сразу после убийства Дарьи Дугиной отказались от Вовк и заявили, что она не является гражданкой республики. Но полученные хакерской группировкой данные говорят об обратном.

Посудите сами — родилась в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба Ильичёвец <...>. В том же городе в базе данных ПриватБанка за 2020 год она вполне себе гражданка Украины, и совсем не лишенная своих прав. Никаких свидетельств выхода из гражданства у нее нет, — аргументировал специалист.

На данный момент Наталья Вовк находится в розыске. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала сразу после совершения заказного убийства.

Ранее сообщалось, что телефон гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за рубежом. В какой именно стране может находиться сотовый, не говорится.