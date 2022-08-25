РИА Новости: телефон подозреваемой в убийстве Дугиной находится за рубежом РИА Новости: мобильный телефон подозреваемой в убийстве Дугиной гражданки Украины Вовк находится за рубежом

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Наталья Вовк

Телефон гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за рубежом, сообщает РИА Новости. Корреспондент агентства убедился в этом, попытавшись позвонить на мобильный. В какой именно стране может находиться сотовый, не говорится.

Как рассказали в агентстве, автоинформатор сообщил на английском языке, что абонент не может принять звонок.

Убийство Дугиной произошло 20 августа, когда она на своем автомобиле возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Взрывное устройство было подложено под днище джипа со стороны водителя. Оно было взорвано дистанционным способом, когда машина проехала два с небольшим километра.

Сотрудники ФСБ установили личность совершившей убийство женщины — это сотрудница ВСУ Наталья Вовк, которая в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Ранее сообщалось, что Вовк арендовала гараж незадолго до гибели Дугиной. По предварительным данным, Вовк представилась Юлей и предоставила казахстанский паспорт. На объявление о сдаче гаража она откликнулась сразу после его размещения.

Сам владелец гаража рассказал, что Вовк заплатила за месяц аренды, хотя призналась, что он понадобится ей, скорее всего, на неделю. По его мнению, в гараже все осталось нетронутым.