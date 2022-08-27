Гуляй, Россия: как проходит фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»

На территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве проходит XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Для гостей мероприятия построены четыре сцены и восемь тематических площадок.

Основные темы главного фольклорного события России — год культурного наследия народов РФ и 875-летие Москвы.

На фестиваль приглашены представители 49 регионов страны, включая Чувашию, Удмуртию, Коми и Марий Эл. В нем принимают участие творческие делегации из ЛНР, Турции, Узбекистана и Белоруссии.

«Модный двор» фестиваля демонстрирует коллекции национальных костюмов от 22 российских дизайнеров. Площадка «Национальная кухня» представляет гостям ведущие гастрономические бренды регионов.

На «Площади регионов» проходит выставка-ярмарка народных промыслов и товаропроизводителей России.

Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» знакомит гостей фестиваля с эпохой Петра Великого. Посетители могут ознакомиться с выставкой вооружений и снаряжения тех времен, посетить ярмарку ремесел, мастер-классы, а также понаблюдать за потешными боями. Для детей работает площадка «Детские забавы» с эстафетами, играми, конкурсами и аттракционами.

Самые яркие кадры с площадок фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.