https://static.news.ru/photo/3c66aef0-4f23-11ea-abbb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН Москва/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что удивлён бурной реакции общественности на его оценку советского лидера Иосифа Сталина в первые дни Великой Отечественной войны. По словам журналиста, озвученная им критика — личная гражданская позиция.

Тем, какая вокруг его слов возникла дискуссия, по словам Губерниева, он удивлён. При этом комментатор не стал отрекаться от своих прежних высказываний.

Когда мне начинают рассказывают про гений Сталина <...>. Расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. А потом собственной кровью ковал эту победу! Героическую, — сказал он в интервью сайту KP.RU.

Губерниев стал объектом критики со стороны пользователей Интернета в декабре 2019 года. Тогда он резко раскритиковал политику Сталина на старте боевых действий. Как писал NEWS.ru, споры вызвало заявление журналиста о том, что в первые три дня войны советский вождь «зассал и никуда не высовывался».