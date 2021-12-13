Глава Забайкалья предложил оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал восстановить темпы вакцинации самым решительным способом, вплоть до «вакцинации по спискам». Таким образом он отреагировал на доклад о прививочной кампании во время оперативного совещания с членами правительства региона.

Прошу обратить внимание на моё поручение, подумать обо всех способах, позволяющих обеспечить нужные темпы вакцинации. Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какими методами убедить и принудить, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром, — заявил руководитель региона.

Осипов призвал не медлить с принятиeм решений, а «обеспечить вакцинацию самым решительным способoм», предложив также «проводить подомовые обходы».

В ходе совещания зампред правительства Забaйкалья Инна Щеглова отметила, что наиболее низкие темпы вакцинации в регионе сейчас наблюдаются среди работников ЖКХ и сферы торговли. Отмeчается, что по темпам вакцинации Забайкальский край переместился с третьего на шестое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что губернаторы трёх дальневосточных регионов не предприняли «необходимых усилий» для вакцинации граждан от COVID-19. Речь идёт о Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.