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Губернатор Калининградской области пожаловался на нехватку вакцин от COVID

15:25, 27 июля 2021
Губернатор Калининградской области пожаловался на нехватку вакцин от COVID Антон Алиханов Фото: gov39.ru
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Поставки в Калининградскую область вакцин от COVID-19 в 2,5 раза меньше, чем регион мог бы потреблять. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в своём Instagram.

Ждём поставок в достаточном количестве вакцины. Пока поставляют в 2,5 раза меньше, чем мы могли бы потреблять. В ближайшее время нам обещают увеличение поставок, — ответил он на вопрос подписчика.

Ранее  в Ульяновской области вакцинация от коронавируса была приостановлена в связи с нехваткой вакцины. 

Как сообщалось, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, что пандемия, вызванная COVID-19, полностью закончится в России и в мире в 2022 году. Данный сценарий будет зависеть от темпов вакцинации.

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