Губернатор Калининградской области пожаловался на нехватку вакцин от COVID

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ и член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова раскритиковала законопроект о запрете покупать алкоголь и табак на детские пособия. В разговоре с NEWS.ru она назвала эту инициативу популистской и «совершенно непроходной».

Она отметила, что невозможно проконтролировать, на что человек тратит полученные от государства деньги. Это такое отношение: ага, если ребёнку чего-то не хватает, значит детское пособие потратили на водку. Не обязательно...