https://static.news.ru/photo/37c1a482-e410-11e9-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Самый молодой депутат Государственной думы России, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов написал письмо 16-летней активистке из Швеции Грете Тунберг. Он пригласил девушку выступить перед российской молодёжью в Госдуме.

Письмо Власова уже передали в шведское посольство в России, сообщает «Ридус».

Мне известна обеспокоенность молодёжи России о проблемах глобальной экологии и о том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание, — цитирует послание Власова РИА Новости.

Депутат подчёркивает, что Тунберг может приехать и выступить в любую удобную для неё дату.

Парламентарий указал в послании на свой возраст. Кроме того, он сказал, что восхищается силой воли и энергией шведской активистки в борьбе за спасение планеты.

Ранее News.ru сообщал, что президент Чили Себастьян Пиньера пригласил Тунберг принять участие в климатическом саммите COP25. Он начнётся в его стране 2 декабря.