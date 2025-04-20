Готовлю вместо котлет: обалденный мясной рулет с сюрпризом за полчаса!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим мясной рулет с сыром и зеленью — сочный сюрприз внутри! Этот рулет — настоящее спасение, когда хочется и сытно, и красиво!

Возьмите 600 г смешанного фарша (говядина + свинина), добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 50 г размоченного в молоке белого хлеба, соль, перец и 1 ч. л. паприки для аромата. Тщательно вымесите фарш — он должен стать липким и пластичным.

Для начинки смешайте 150 г тертого сыра (идеально подойдет чеддер или сулугуни), пучок мелко нарезанной зелени (укроп + петрушка) и 2 зубчика чеснока.

Раскатайте фарш в прямоугольный пласт толщиной 1,5 см на пищевой пленке. Равномерно распределите сырно-зеленую начинку, оставив 2 см свободными с одного края. Аккуратно сверните рулет, помогая себе пленкой, и плотно защипните края.

Выпекайте 40 минут при 180 °C, затем смажьте сметаной и посыпьте остатками сыра — верните в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Дайте рулету «отдохнуть» 10 минут перед нарезкой — так сыр внутри загустеет в аппетитные нити.

Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре. При разрезании вас ждет волшебство: сочное мясо, тающий сыр и ароматная зелень создают идеальный вкусовой букет!

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