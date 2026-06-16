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16 июня 2026 в 15:10

Рулет из лаваша готовлю так: без шпрот и крабовых палочек. Беру 4 ингредиента — получается нежирно, полезно и бюджетно

Фото: D-NEWS.ru
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Многие рулеты из лаваша готовят со шпротами или крабовыми палочками, но мне гораздо больше нравится вариант с консервированной горбушей. В ней много полноценного белка и полезных жиров, а вкус получается более натуральным и насыщенным. Изюминка — сладкий чили соус.

Для сравнения: в 100 граммах горбуши содержится около 20–22 г белка и 5–7 г жира, тогда как шпроты обычно гораздо жирнее и калорийнее.

Для приготовления вам понадобится: лаваш тонкий — 1 шт., горбуша консервированная — 240 г, яйца вареные — 4 шт., огурец свежий — 2 шт., зеленый лук — 1 пучок, соус сладкий чили — 2 ст. ложки, греческий йогурт — 100 г.

Горбушу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца натрите на крупной терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук тонко нашинкуйте.

Смешайте греческий йогурт со сладким чили. Лаваш разложите на столе и равномерно смажьте получившимся соусом. Сверху распределите горбушу, затем яйца, огурцы и зеленый лук. Сверните плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. После этого нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева давно отказалась от рулетов со шпротами и крабовыми палочками. С горбушей закуска получается более легкой, свежей и полезной, а сочетание рыбы, огурца и сладкого чили делает вкус ярким даже без большого количества майонеза.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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