12 ноября 2025 в 14:01

Готовлю не пирог, а йогуртовое облако с вишней — рецепт невесомого десерта без масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальная пара к утреннему кофе или вечернему чаю — этот йогуртовый пирог. Он нежный, но не приторный, а сочные ягоды вишни дарят ему приятную освежающую кислинку.

Для пирога нужно: натуральный йогурт (200 г), мука (80 г), сахар (по вкусу, примерно 100–120 г), яйца (2 белка и 1 желток), свежая или замороженная вишня (100 г), разрыхлитель (3 г).

Сначала разогреваю духовку до 180 °C. Отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с сахаром и разрыхлителем до устойчивых пиков — это главный секрет воздушности. В пышную белковую массу аккуратно добавляю йогурт, один желток и просеянную муку, аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю тесто в небольшую форму (16–18 см), смазанную маслом. Сверху выкладываю вишню и отправляю форму в духовку на 35–40 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме — так он не осядет и будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

