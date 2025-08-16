Готовлю 10 минут — съедается мгновенно: ультрабыстрая закуска из огурцов

Нужна быстрая и вкусная закуска? Эти маринованные огурчики готовятся за 10 минут и станут хитом любого стола! Хрустящие, ароматные, с идеальным балансом кисло-сладкого вкуса — они понравятся всем без исключения. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге, а угощать нечем.

Для приготовления возьмите 5 свежих огурцов, нарежьте их тонкими кружочками. Добавьте половину натертой моркови, половину нарезанного полукольцами лука и 2 измельченных зубчика чеснока. Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. соевого соуса и 1/2 ч. л. сахара — получится пикантный маринад с азиатскими нотками.

Залейте овощи заправкой, посыпьте рубленым укропом и оставьте на 15 минут. Подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам. Для остроты можно добавить щепотку красного перца, а для свежести — немного кунжута. Попробуйте — и эта закуска станет вашей любимой!

