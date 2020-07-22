Госдума приравняла отчуждение территорий РФ к экстремизму

https://static.news.ru/photo/1ba04cca-cc15-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.

Теперь по закону экстремизмом будет признаваться не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части её территории. Экстремистской деятельностью не считаются делимитация, демаркация и редемаркация госграницы РФ с сопредельными государствами. Изменения будут внесены в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Авторами законопроекта стали Павел Крашенинников и Андрей Клишас, которые являлись сопредседателями рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьёзно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пакет с законопроектом также вошли инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий. Уголовный кодекс будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформировали свою точку зрения по законопроекту о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.