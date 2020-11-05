Госдума обсудит приравнивание гладкоствольного оружия к нарезному

https://static.news.ru/photo/bdfba97a-1f39-11eb-8769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит возможность ужесточения правил оборота оружия в РФ. Речь идёт о приравнивании требований к владению гладкоствольным и нарезным оружием.

Парламентарии считают, что из-за производства разница между двумя видами средств нивелировалась. Подобные поправки могут затронуть свыше 5 млн россиян, пишут «Известия» со ссылкой на портал госзакупок.

Издание отмечает, что на рынке гражданского нарезного оружия сейчас действуют ограничения из-за требований к владельцам. Они должны обладать пятилетним стажем использования гладкоствольных изделий. Но производители стараются с начала 90-х обойти данные нюансы, говорится в техническом задании исследования.

Кроме того, при изготовлении «гладкоствола» используют технологии овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера). Это даёт пуле более высокую скорость, делает стрельбу точнее и повышает её кучность, из-за чего характеристики гражданского «условно гладкоствольного» оружия приблизились к параметрам гражданского нарезного. Поэтому требование к стажу может стать юридической фикцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минприроды РФ подготовило законопроект о введении обязательных тестов на знание охотничьего минимума для получения разрешения на охоту. Он был внесён на рассмотрение в правительство 20 августа.

На сегодняшний день при получении охотничьего билета заявители просто подписываются под тем, что ознакомились с техникой безопасности и правилами ведения охоты. Введение тестирования может обеспечить повышение грамотности охотников и уменьшить число несчастных случаев.