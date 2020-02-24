https://static.news.ru/photo/234ddd68-571a-11ea-a438-fa163e074e61_660.jpg Юлия Цветкова Фото: Юлия Цветкова/facebook.com

Фем-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова рассказала о поступающих угрозах. Представители гомофобного движения «Пила» пишут ей, что некто заказал её убийство.

Девушка получает письма, в которых её обещают убить «на улице или дома». Авторы предлагают предотвратить это за 250 биткоинов (160 млн рублей), которые необходимо перевести до 31 марта.

Юлии Цветковой недолго осталось быть и жить на свободе. Уже ближе к маю-июню будет суд, и Юлию переведут в колонию и потом убьют там, так как за заказ уже заплатили. Кто и зачем, это секрет. Будет как несчастный случай, — говорится в письме, скриншот которого Цветкова опубликовала в Facebook.

Активистка рассказала, что подала заявление в правоохранительные органы. Однако её предыдущее обращение по поводу «Пилы» рассматривал полицейский, который заводил на неё дела.

Мне страшно и некомфортно, и я буду плохо спать и предвкушать, как полиция скажет мне «сама виновата». И я не знаю, когда и как «просто слова» переходят в разряд действий, — отметила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Цветкову отправили под домашний арест по делу о якобы распространении порнографии. Об этом сообщил правозащитник Святослав Хроменков.

Дело на Цветкову завели по статье УК «Распространение порнографии с использованием Интернета» из-за постов в паблике «Монологи вагины», модератором которого она является. В октябре 2019 года полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала Цветкову и двух подписчиц этого проекта, которым задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии.

По словам Цветковой, её регулярно вызывают силовики, заставляя отчитываться о числе подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось в виду под теми или иными постами. По её информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный своей гомофобной позицией.

В марте власти дважды запрещали Городской фестиваль театрального искусства, организованный Цветковой, а саму активистку обвиняли в «распространении порнографии» из-за проекта «Женщина не кукла».