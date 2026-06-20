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20 июня 2026 в 14:00

Голубцы обожаю с детства, но такую версию не ожидал даже я

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я думал, что голубцы — это долго и муторно. Но однажды мне попался рецепт, где капусту не варят, а просто режут и тушат. Теперь это мой коронный ужин.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 400 г, фарш (свинина + говядина) — 400 г, рис — 50 г, лук — 80 г, морковь — 80 г, томатная паста — 4 ст. л., масло растительное — 30 г, соль — 1 ч. л., перец черный/душистый — 1 ч. л., вода (250 мл) — 1 стакан, лавровый лист — 1 шт., сахар — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я мелко шинкую капусту, лук и морковь. Рис отвариваю до полуготовности. Смешиваю в миске фарш с рисом, солью и перцем — это наша начинка. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло, обжариваю лук с морковью 5 минут. Затем добавляю капусту и томатную пасту, жарю еще 5 минут, чтобы овощи стали мягкими.

Заливаю водой, кладу лавровый лист, сахар и довожу до кипения. Аккуратно выкладываю фарш ложкой в кипящий соус. Убавляю огонь, накрываю крышкой и тушу ровно 30 минут. За 5 минут до готовности добавляю зелень. Подаю горячими — сметана в помощь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Голубцы получились сочными, мясо пропиталось капустным соком, а капуста — мясным. Никаких комков и разваренной тряпки. Текстура идеальная, будто все это тушилось полдня. Мой совет: подавайте с ложкой сметаны и щепоткой свежего укропа — вкус раскрывается моментально.

Проверено редакцией
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