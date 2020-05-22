Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

15:01, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.

Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твёрдо сказать, что медицинская система выдержала это испытание, — цитирует её ТАСС.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии COVID-19 в стране. Наибольшее количество заражённых скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус унёс жизни 73 человек. В Подмосковье умерли 13 человек с COVID-19, в Дагестане — 24 человека, писал NEWS.ru.

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