Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

https://static.news.ru/photo/ccdcfa22-9c24-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.
Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твёрдо сказать, что медицинская система выдержала это испытание, — цитирует её ТАСС.
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии COVID-19 в стране. Наибольшее количество заражённых скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус унёс жизни 73 человек. В Подмосковье умерли 13 человек с COVID-19, в Дагестане — 24 человека, писал NEWS.ru.