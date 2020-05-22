Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

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Более 20 санаториев Краснодарского края намерены открыться для отдыхающих с наступлением лета несмотря на продление карантина в регионе до 6 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, санатории должны будут строго соблюдать меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Среди требований — результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов...