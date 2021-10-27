Голикова отчиталась о доле россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

В России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет в среднем 67,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, напомнив, что осенью должны были привиться 80% взрослого населения страны, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%, — цитирует её агентство.

Она напомнила, что осенью 2021 года Роcсия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размерe 80% взрослого населения.

Голикова добавила, что за послeдние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что по итогам прошедшей 42-й недели показaтель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

На прошлой неделе Голикова сообщила о серьёзном ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 14 регионах России. Она отметила, что при планировании поездок в эти регионы стоит учитывать материалы на сайте стопкоронавирус.рф.