Голикова: «омикрон»-штамм выявлен в России уже у 25 человек

«Омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 25 человек в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме, добавив, что избежать распространения нового штамма в России невозможно. Её слова передаёт РИА Новости

На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, — цитирует её агентство.

Ранее Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Она отметила, что страна не сможет полностью закрыть границы из-за высоких трансграничных перетоков и выезда россиян за рубеж в период длинных выходных, и порекомендовала регионам продлить действие ограничительных мер. По мнению вице-премьера, вероятность распространения «омикрона» в России очень велика.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с его высокой контагиозностью и вероятным снижением эффективности вакцин. Штамм был обнаружен на территории 63 государств. 13 декабря стало известно о выявлении первого случая заражения в Китае. В России вариация подтвердилась у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.