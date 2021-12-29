Голикова оценила эпидситуацию по коронавирусу в регионах

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ещё в семи отмечается ухудшение. Это связано, по её словам, со снижением охвата тестированием, пишет РИА Новости.

Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая даёт комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием, — сказала Голикова.

Она отметила, что ухудшение ситуации происходит во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Ранее вице-премьер рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 60,4% до 61,8%. Так, по данным на 30 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз. Голикова также призвала регионы осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах.

Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, распространяющийся сейчас по всему миру новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции. Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.

Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона».