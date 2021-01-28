Голикова: недопустимо воспринимать вакцинацию как принудительную меру

https://static.news.ru/photo/1bef05f0-6165-11eb-be01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинацию от нового коронавируса недопустимо воспринимать как принудительную меру, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Власти РФ ведут мониторинг всего процесса введения препарата против COVID-19. Она напомнила, что прививка является бесплатной и добровольной.

Вакцинация нам нужна для того, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции и добиться меньшего количества заболевших и, естественно, более положительных показателей по демографическим показателям населения, — рассказала Голикова во время совещания лидера РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Вице-премьер добавила, что в ходе такой масштабной и оперативной работы возможны недочёты, поэтому ведомства постоянно контролируют процесс — от выпуска препарата до вакцинации. Кроме того, руководство страны рассчитывает потребности граждан, отслеживает каждый этап и собирает данные по каждому субъекту РФ.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что невозможно согласовать все параметры единого ковидного паспорта всеми странами, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, трудности с созданием международного сертификата о вакцинации против коронавируса возникнут из-за характерных для каждого государства нюансов.