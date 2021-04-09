Голикова назвала самый сложный период пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/b2388a5e-9ab3-11eb-a6f6-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Кирилл Зыков/АГН

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какое время было для неё самым сложным в пандемию COVID-19.

По её словам, таким периодом стал апрель 2020 года, когда было необходимо в срочном порядке развернуть почти 300 тысяч коек для больных.

Казалось, что мы не успеем. Но мы смогли, — поделилась она в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила Голикова, она «никогда не предполагала», что властям удастся осуществить это.

Как писал NEWS.ru, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом. По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».

По данным на утро 11 апреля, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 8702 россиянина. Среди регионов наибольший суточный прирост заразившихся зафиксирован в Москве — в столице заболели 2090 человек. В Санкт-Петербурге инфицированы 694 человека, в Подмосковье — 574. В общей сложности за всё время пандемии заболело 4 641 390 россиян. Выздоровели 4 265 509 пациентов, жертвами болезни стали 102 986 человек.