Голикова: 21% от обследованных медиков уже переболели COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о первых исследованиях врачей на иммунитет к коронавирусу.
По данным политика, 21% от обследованных медиков уже переболели новым заболеванием. Правительство рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом. А пока борьба с COVID-19 продолжается.
Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах в майские праздники, особенно с 8 по 11 мая, соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.
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