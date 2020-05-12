Голикова: 21% от обследованных медиков уже переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/60799422-9458-11ea-be39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о первых исследованиях врачей на иммунитет к коронавирусу.

По данным политика, 21% от обследованных медиков уже переболели новым заболеванием. Правительство рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом. А пока борьба с COVID-19 продолжается.

Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах в майские праздники, особенно с 8 по 11 мая, соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.