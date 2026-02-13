Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:44

Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак

Главврач НМИЦ им. Рогачева: онкология может развиться в любом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Онкологическое заболевание может развиться в любом возрасте, заявил заместитель генерального директора по лечебной работе, главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Дмитрий Литвинов. Он отметил, что для разных видов опухолей есть свои пики развития, в том числе тогда, когда ребенок еще находится в утробе матери.

Онкологическое заболевание может развиться в любом возрасте. Для разных опухолей есть свои пики, — сказал Литвинов.

Главврач НМИЦ им. Рогачева добавил, что пики развития опухолей наблюдаются в период с трех до семи лет и в подростковом возрасте. Литвинов призвал родителей своевременно обращаться к специалистам при новообразовании у ребенка.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина сообщили, что вакцина против рака поступит в широкую клиническую практику только после завершения всех этапов испытаний и подтверждения ее эффективности. В учреждении отметили, что требуется подтверждение эффективности препарата.

