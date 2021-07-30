Главврач больницы в Коммунарке развеял главный миф антипрививочников

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, может ли вакцина от коронавируса спровоцировать новое заражение инфекцией. По его словам, информация такого характера — это «спекуляция антиваксеров», пишет РБК.

Я всей своей нормальной человеческой, а не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики, — заявил медик.

Проценко пояснил, что после первой прививки многие россияне расслабляются и не соблюдают меры борьбы с коронавирусом. Хотя иммунитет к нему у них ещё не сформировался. Полноценно же вакцинированным можно считать человека, у которого прошло две недели после введения второго компонента.

Также доктор назвал спекуляцией дискуссию о том, что людей, которые не желают прививаться, лишают прав. Однако, уверен доктор, противники вакцинации ради своих свобод подвергают риску окружающих.

Почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями? — аргументирует специалист.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. Он отметил, что нельзя предотвратить заражение смертоносной инфекцией, но можно минимизировать тяжёлое течение заболевания с помощью прививки.