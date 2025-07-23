Главреда Baza привезли в суд Появилось видео с главредом Telegram-канала Baza Трифоновым в суде

Появились кадры с главредом Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым из зала суда, передает корреспондент NEWS.ru. Журналист благодарит коллег и сотрудников других изданий, которые пришли поддержать его.

Всех снимающих видео и фото с Трифоновым попросили покинуть зал суда.

Заседание по делу Трифонова проходит в среду, 23 июля. Обвинение представило ходатайство, согласно которому главреда Baza хотят заключить под стражу.

Ранее стало известно, что Трифонову вменяют совершение преступления в виде участия в группе, которая организовала дачу взятки в особо крупном размере. Сам фигурант отвергает выдвинутые против него обвинения.

В Москву также доставили троих полицейских, которых обвиняют в получении взяток от главреда Baza. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик уточнял, что правоохранителей привезли из Краснодарского, Красноярского краев и Белгородской области. По словам правозащитника, в столице с ними проведут следственные действия.