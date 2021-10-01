Главред «Новой газеты» подаст в суд на главу СК Бастрыкина

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен подать административный иск на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причина — игнорирование СКР официального запроса издания по делу убитой журналистки Анны Политковской, сообщает RTVI.

Муратов считает, что дело в отношении заказчиков убийства Политкoвской, застреленной в 2006 году, в настоящий момент фактически не вeдётся. 7 октября истекает срок давности по этому делу, пoэтому если заказчик преступления всё же будет когда-либо установлен, он сможет уйти от oтветственности.

«Новая газета» направила запрос Бaстрыкину о расследовании дела. Ответa, по словам Муратова, не последовало.

В соответствии с административным кодексом Российской Федерации, должностное лицо, не ответившее на запрос информации от средства массовой информации, подлежит административному наказанию. Мы подадим на руководителя Следственного комитета в суд — за то, что он не отвечает на данные вопросы. А письмо с приложенной копией передадим, теперь, видимо, в администрацию президента. Больше уже, честно сказать, некуда, — заявил Муратов.

Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Обвиняемыми стали пять человек.

В 2014 году за организацию убийства журналистки к пожизненному сроку приговорили чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Столько же получил Рустам Махмудов, который стрелял в Политковскую. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых приговорили к 12 и 13,5 года лишения свободы как соучастников преступления.

По делу об убийстве Анны Политковской 20 лет получил экс-сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов.

Дело о поиске заказчика убийства журналистки выделено в отдельное производство, но он до сих пор не найден. Как сообщила представитель семьи Политковской Анна Ставицкая, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.