Главред NEWS.ru: будущее — за быстрой информацией

https://static.news.ru/photo/4c12c266-fc12-11ea-9a81-fa163e074e61_660.jpg Мусейб Алекперов Фото: NEWS.ru

Будущее за быстрой информацией, а СМИ должны быть на одной волне с молодёжью, с таким посылом прошло выступление главного редактора NEWS.ru Мусейба Алекперова на форуме РИФ in the City. Медиаменеджер 21 сентября выступил с темой «Будущее СМИ после пандемии. Новые акценты».

Общий тренд — поиск развлекательного контента, трансформация СМИ, нахождение новых решений по передаче быстрой информации по принципу TikTok и Likee. В России растёт новое поколение, которое не читает или читает совсем мало. Информацию молодежь воспринимает не буквенно, а в виде коротких видео, образов и презентаций. Этот тренд зародился не в России, а пришел к нам с Запада, где исторически читают еще меньше. Поэтому, чтобы быть на одной волне, надо трансформировать технологии. Будущее — за быстрой информацией, которую получать и передавать надо с помощью лишь одного клика, — сказал Алекперов.

Главный редактор NEWS.ru отметил, что пандемия коронавируса и карантин открыли новые возможности для медиа.

Во время пандемии ощущался всплеск трафика, связанный с общим интересом россиян к коронавирусу и вынужденным нахождением дома. Даже те, кто не интересовались новостями, прогнозами и аналитикой по ситуации, волей-неволей вовлекались в процесс и читали новостную повестку, — подчеркнул Алекперов.

Однако, главред NEWS.ru отметил, что хотя онлайн и открывает для СМИ и всего бизнес-пространства новые горизонты в работе и взаимодействии со спикерами, пока «не сможет иметь тот же вес, что и офлайн-встречи».

РИФ in the City — это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе, цифровой трансформации и цифровой зрелости. Акцентом этого года станет поиск ответа на вопрос: «Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?»

На круглом столе также выступили главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош, главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров и другие представители крупнейших медиа.