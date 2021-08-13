Главный муфтий Узбекистана скончался в Москве

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Председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов скончалcя в Москве на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни, — говорится в сообщении.

Мужчина страдал лёгочными и сосудистыми заболеваниями. Он умер в столичной клинике.

В конце июля появилась информация, что Алимов находится в критическом состоянии. Эти сообщении были опровергнуты. Говорилось, что состояние мужчины стабильное и им занимаются квалифицированные специалисты.

Ранее скончалась английская актриса Юна Стаббс, известная зрителям по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Женщине было 84 года. Она долго болела.

В августе умерла 75-летняя звезда сериала «Великолепный век» Сабина Тозия. Незадолго до смерти у женщины нашли опухоль головного мозга. Врачи смогли вырезать её, но актрису парализовало. Причина смерти женщины неизвестна.