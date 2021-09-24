Глава СКР взял на контроль дело об изнасиловании девочки полицейским

Руководитель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, одним из фигурантов которого является участковый уполномоченный полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Кроме того, они направили в главк МВД по Свердловской области требование провести служебную проверку по факту принятия участкового на службу.

Вторым подозреваемым по делу является мужчина, который ранее был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения и убийства.

Как сообщалось ранее преступление в отношении несовершеннолетней было совершено 25 сентября. Потерпевшая рассказалао нём наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска. На следующий день подозреваемые были задержаны.