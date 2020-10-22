Глава Минздрава РФ уйдёт на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье

https://static.news.ru/photo/e8bfbdfa-1448-11eb-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минздрав России/facebook.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи, рассказал журналистам помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.

По словам сотрудника министерства, Мурашко чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо, пишет РИА Новости.

Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян, — добавил Кузнецов.

В сентябре 2020 года после выявления COVID-19 у её отца самоизолировалась и работала в удалённом режиме другой министр — глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Instagram сообщил, что заболел коронавирусом. Также COVID-19 был обнаружен у его супруги Анны. По словам руководителя региона, в настоящее время они с женой находятся на самоизоляции. У них обоих наблюдаются характерные симптомы коронавируса: повышенная температура, лёгкий кашель и насморк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Гоша Куценко заразился коронавирусом. Врачи приняли решение о его госпитализации. В связи с заболеванием артиста пришлось перенести спектакль с его участием.

За последние сутки в России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи. Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 11,4 тысячи пациентов. С начала пандемии вылечились более 1,1 млн человек.