Глава Минздрава рассказал, когда можно будет снять маски

https://static.news.ru/photo/c98c5e38-c3f3-11eb-9b4c-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, можно ли будет снять маски, если от коронавируса привьётся 60% населения. Об этом министр заявил в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.

Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений в этом случае.

Если вакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям, — ответил министр здравоохранения.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что приблизительный срок достижения коллективной вакцинации в России — это сентябрь текущего года. Но в случае роста темпов вакцинации срок может быть сдвинут и на более ранний период.

Как сообщалось ранее, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).