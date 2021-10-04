Глава Минвостокразвития назвал цель создания нового города в Приморье

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что город Спутник станет самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке. Под застройку выделено более тысячи гектаров, отметил он в беседе с РИА Новости.

Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют «человейником». Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России. На самом деле, площадь Спутника превышает тысячу гектар. Эта земля уже находится в долгосрочной аренде у Корпорации развития Дальнего Востока, — пояснил чиновник.

Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021. Документ подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Ранее стало известно, что соглашение предполагает объединение с городом Спутник Владивостока и Артёма, общее население которых составляет 700 тысяч человек. По замыслу Минвостокразвития, с привлечением в эту агломерацию ещё 300 тысяч человек в регионе появится первый город-миллионник. Участок земли для строительства города Спутник уже нашли в Приморском крае.