Глава АТОР рассказала, как относятся к русским за границей АТОР не зафиксировала жалоб на плохое отношение к русским за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туроператоры не зафиксировали жалоб на плохое отношение к русским за границей, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, в ассоциацию поступает много звонков от туристов, но жалоб на плохое отношение нет.

У нас нет такой информации вообще, — подчеркнула Ломидзе.

Ранее жители Кипра пожаловались на финансовые потери из-за сокращения турпотока из России после введения санкций. Отмечается, что именно россияне больше остальных туристов не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове, где также проживает русскоязычная община численностью 50 тысяч человек. При этом многие россияне, живущие на острове, также столкнулись с трудностями из-за санкций в отношении российского банковского сектора.