Гинеколог назвала главный минус женской стерилизации Гинеколог Аттила: женская стерилизация ускоряет приход менопаузы

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Женская стерилизация, или хирургическая «перевязка» маточных труб, по которым оплодотворенная яйцеклетка попадает в матку, чревата более ранним наступлением менопаузы, рассказала в беседе с «360» акушер-гинеколог, специалист по репродукции Ольга Аттила. Кроме того, по ее словам, прерывание стерилизации подразумевает новое хирургическое вмешательство.

Так как месте с перевязкой труб происходит перевязка сосудисто-нервного пучка, то происходит ухудшение питания яичников, и как следствие можно ожидать преждевременное наступление менопаузы, — подчеркнула специалист.

По ее словам, если раньше маточные трубы перевязывали с помощью лигатур, то в последнее время врачи стали применять более щадящую лапароскопическую методику без разрезов, когда на трубы накладывают специальные клеммы через три прокола на животе. Однако если женщина захочет снять клеммы на трубах или лигатуры, то ей придется снова идти на операцию, которая может оказать негативное воздействие на организм и увеличить риск повреждения органов, так как после предыдущей операции часто остаются спайки. Кроме того, по словам эксперта, нет гарантии восстановления проходимости труб после их длительного травмирования клеммами или лигатурами.

Как пишет издание, число операций по стерилизации женщин в России растет на фоне снижения числа абортов. Сегодня процедура разрешена пациенткам старше 35 лет или имеющим не менее двух детей. Исключение составляют медицинские показания.

Ранее депутаты Псковского областного собрания приняли законопроект, предполагающий введение штрафов до пяти тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Соответствующую идею выдвинул губернатор региона Михаил Ведерников.