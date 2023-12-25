В Псковской области ввели штраф за склонение женщин к абортам Депутаты Псковской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

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Депутаты Псковского областного собрания во время сессии приняли законопроект, который предполагает введение штрафов до пяти тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Соответствующую идею выдвинул губернатор региона Михаил Ведерников. Трансляция заседания велась на странице парламента во «ВКонтакте».

В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие. <...> Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, — сказали депутаты.

Более высокие штрафы предусмотрены на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Под принуждением к аборту подразумеваются уговоры, подкупы, обманы. Депутаты добавили, что принуждение к прерыванию беременности несет угрозу для семьи, материнства, отцовства и детства.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова выступила против запрета абортов в России. Сенатор отметила, что «жизнь сложнее схем и правил», поэтому только сама женщина может решить, что будет для нее лучше. Государство же, по ее словам, должно создавать комфортные условия и формировать правильные ориентиры для женщин.