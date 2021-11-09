Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Для победы над коронавирусом необходимо, чтобы были привиты три четверти населения России. Поэтому вакцинация должна стать обязательной. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Это кончится, когда 70–75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введён в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной, — сказал он.

Эксперт добавил, что важна информационная работа с населением. По его словам, детей необходимо приучать к тому, что обязательно нужно прививаться. Например, с помощью плакатов, подобных тем, которые посвящены личной гигиене.

Гинцбург также отметил, что вакцины в стране хватает, ею «забиты» склады в Москве и регионах. Однако население начинает активнее прививаться только тогда, когда власти начинают вводить ограничения на посещение общественных мест.

Законопроект о включении вакцинации от COVID в календарь прививок был внесен в Госдуму весной. Депутаты одобрили его в первом чтении, но перед вторым чтением он был снят с повестки.

Ранее сообщалось, что идею обязательной вакцинации не поддержал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал её «ненужной».