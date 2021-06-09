ГИБДД хочет ограничить скорость в городах до 30 км/ч

https://static.news.ru/photo/4d243420-1bc3-11eb-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД поддерживает снижение скорости до 30 километров в час внутри населённых пунктов и городов. Об этом ТАСС рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Но он считает, что подобные инициативы должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.

Сейчас максимально разрешённая скорость в городах — 60 километров в час. Также есть максимальный нештрафуемый порог — 80 километров в час.

С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить, — сказал Митрошин.

Он также отметил, что нужно просвети масштабную ревизию улично-дорожных сетей и уже на её основании вводить ограничения. Понятно, что при снижении на магистрали скорости со 130 километров в час до 30 никто этому следовать не будет, сказал начальник ведомства.

Впрочем, отметил он, полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

Ранее Митрошкин заявил, что электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей.